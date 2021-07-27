Derby County'de Wayne Rooney, Jason Knight'ı sakatladı
Derby County'de teknik direktörlük macerasına başlayan eski İngiliz futbolcu Wayne Rooney, antrenmanda oyuncusunun sakatlanmasına neden oldu.
İngiltere Championship ekibi Derby County'de teknik direktör Wayne Rooney, takımla antrenman yaptığı sırada oyuncusu Jason Knight'ı sakatladı.
İngiliz medyasından The Mirror'ın haberine göre Rooney, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle sadece 9 futbolcunun A Takım ile çalıştığı kulüpte, idmana katıldığı sırada girdiği pozisyonda futbolcusu Jason Knight'ı sakatladı. Habere göre Knight'ın, birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Everton, Manchester United ve DC United formaları giyen 35 yaşındaki eski futbolcu Wayne Rooney, geçtiğimiz sezon sonunda Derby County'de futbolu bıraktıktan sonra takımın başına geçmişti.
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