Elazığspor ve Karabükspor, küme düşmenin kaldırılmasını istiyor
2. Lig'de küme düşen Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak FK ve Kardemir Karabükspor, TFF'ye yapacağı ortak başvuruyla küme düşmenin kaldırılmasını talep edecek.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'u 18. sırada tamamlayarak küme düşen Tetiş Yapı Elazığspor, ligden düşen diğer takımlar Mamak Futbol Kulübü ve Kardemir Karabükspor ile birlikte küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak.
Elazığ yerel basınından Hakimiyet'in haberine göre Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş, Covid-19 pandemisi ve Elazığ'da yaşanan depremin kulübü olumsuz etkilediğini savundu:
"Küme düşmenin kaldırılmış olduğu 2019-20 sezonunun son haftalarını etkileyen pandemi süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Elazığ depreminin etkileri de Elazığ’da maalesef devam etmektedir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek, varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı; kulübümüz gelecek sezon 2. Lig’de yeniden yer almalıdır. Geçen sezon hem seyirci vardı, hem de PCR testi zorunluluğu yoktu. Bu durum, bu sene tüm kulüplere yük getirdi. Bu Bu sezon düşmenin kaldırılması daha elzemdir."
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