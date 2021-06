Emiliano Buendia, rekor bonservis bedeliyle Aston Villa'da

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Championship'ten Premier Lig'e yükselen Norwich City'nin Arjantinli futbolcusu Emiliano Buendia'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Aston Villa, transferi şu açıklamayla duyurdu:

"Aston Villa ve Norwich City, Emiliano Buendia'nın transferi için anlaşmaya varmıştır.

Emiliano şu anda Arjantin milli takımının kampında. Salı akşamı Kolombiya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçına hazırlanırken, sağlık kontrolünden geçecek ve maçtan sonra transferi tamamlanacak."

İngiliz basınınına göre Aston Villa, 24 yaşındaki futbolcu için 33 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli ödedi. Bu rakam, Aston Villa tarihinin ödenmiş en büyük bonservis bedeli oldu. Villa, oyuncunun performansına göre 7 milyon sterlinlik bir ek ödeme yapacak. Geçen sezon Championship'te çıktığı 39 maçta 15 gol ve 17 asistle yıldızlaşan Buendia, sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

Aston Villa'nın duyurusu şu şekilde:

