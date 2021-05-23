Enis 60 metreden gol attı, transferin gözdesi oldu

23 Mayıs 2021 Pazar, 08:08

TFF 1. Lig’de Yılport Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altınordu play-off finaline yükselirken, gözler 60 metreden gol atan Enis'e çevrildi. Enis, Fenerbahçe dahil bazı takımlarca izleniyor.

Bu sezon TFF 1. Lig’de çıktığı 27 maçta 13 gol kaydeden Enis şimdiden transferin gözdesi haline geldi. Büyük kulüpleri peşinden koşturan 18’lik forvetin adı en çok Fenerbahçe ile geçiyor.

ENİS DESTAN'IN BONSERVİSİ 3 MİLYON

Sarı-lacivertli kulübün temsilcileri bu sezon Enis’i, oynadığı maçlarda yerinde izledi. Fenerbahçe’nin genç golcünün durumunu kulübüne de sorduğu ve Altınordu’nun 3 milyon Avro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği öğrenildi.

BERKE VE BARIŞ GİTMİŞTİ

Enis Destan’ın attığı son golden sonra kendisiyle ilgilenen takımların daha da artması ve değerinin de yükselmesi bekleniyor. Bu kulüpten daha önce Berke Özer ve Barış Alıcı'yı trenkerine bağlayan Fenerbahçe'nin Enis transferinde de ısrarcı olacağı belirtiliyor.



