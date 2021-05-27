Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Daniel Jorge Castellani getirildi
Fenerbahçe, erkek voleybol takımının başantrenörlüğüne Daniel Jorge Castellani'nin getirildini açıkladı
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Daniel Jorge Castellani getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2011-2012 ve 2013-2015 yıllarında da sarı-lacivertli takımının başantrenörlüğünü üstlenen Castellani ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Fenerbahçe'nin 60 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı yönetiminde 2 lig ile birer CEV Challenge Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı aktarıldı.
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