Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Daniel Jorge Castellani getirildi

Fenerbahçe, erkek voleybol takımının başantrenörlüğüne Daniel Jorge Castellani'nin getirildini açıkladı

AA
27 Mayıs 2021 Perşembe, 12:06
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Daniel Jorge Castellani getirildi
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Daniel Jorge Castellani getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011-2012 ve 2013-2015 yıllarında da sarı-lacivertli takımının başantrenörlüğünü üstlenen Castellani ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 60 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı yönetiminde 2 lig ile birer CEV Challenge Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı aktarıldı.


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