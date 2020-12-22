Fenerbahçe'de 2 koronavirüs vakası

22 Aralık 2020 Salı, 12:35

Kulüpten yapılan açıklama şöyle "Bilgilendirme

M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir.

İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."



