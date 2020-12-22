Fenerbahçe'de 2 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcusunun ve bir idari personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle "Bilgilendirme
M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir.
İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."
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