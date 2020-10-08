Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı
Hollanda Ümit Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Cebelitarık'ı 5-0'lık skorla mağlup ederken Ferdi yıldızlaştı.
Hollanda Ümit Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Cebelitarık'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başlarken 78'inci dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı. Kadıoğlu, maçın 40'ıncı dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti. 7'nci grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.
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