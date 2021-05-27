Filenin Efeleri’nin Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda Finlandiya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile eşleşti. Milliler maçlarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.
1-19 Eylül 2021 tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılan kura çekiminde Milliler, C Grubu’nda yer aldı.
Milli Takım, grup etabında ev sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya’nın Tampere şehrinde oynayacak.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Sedat Peker hakkında yakalama kararı