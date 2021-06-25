Florentino Perez: “Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istemedik”
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, UEFA Avrupa Süper Ligi projesinin devam ettiğini yinelerken Şampiyonlar Ligi’nden çıkmak istediklerini söyledi.
Florentino Perez, İspanya’da yayın yapan Onda Cero radyosuna açıklamalarda bulundu. Perez, 12 takım tarafından kurulan ancak dokuzunun ayrıldığı Avrupa Süper Ligi’nin bitmediğini belirterek şunları söyledi, “İmzalanan anlaşma geçerliliğini koruyor ve Avrupa Süper Ligi devam ediyor.
UEFA, mevcut pozisyonunu korumak için bizi tehdit etti ve İngiliz takımları bu baskıya yenildi. Lüksemburg Mahkemesi’nin kararı bekliyoruz. Ölmekte olan futbolu kurtarmak için bu proje üzerinde iki yıldır çalışıyoruz.”
“MAHKEMELER İZİN VERMEDİ”
Perez şöyle devam etti, “Ayrılan takımlar FIFA tarafından zorlandı. 8 milyar kaybettik ve Aleksander Ceferin’in maaşı arttı. Ayrıcalıkları olan ve onları korumak isteyen insanlar var. Şampiyonlar Ligi’nden çıkmak ve katılmak istemedik. Ancak mahkemeler buna izin vermedi.”
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