Formula 1 Macaristan GP’de ilk antrenmanın en hızlı ismi Max Verstappen

30 Temmuz 2021 Cuma, 13:43

Formula 1’de sezonun 11. yarışı öncesinde yapılan ilk antrenman seansında şampiyona lideri Max Verstappen pistin en hızlı ismi oldu. İki hafta önceki yarışın ilk turunda Lewis Hamilton’ın temasıyla kaza yapan ve yarış dışı kalan Hollandalı pilot, Macaristan Grand Prix’sindeki ilk antrenmanda en yakın rakibi Valtteri Bottas’ın 0.061 saniye önünde yer alarak ilk sıraya yerleşti.

Takım arkadaşı Sergio Perez ise Verstappen’in yaklaşık bir saniye gerisinde kaldı ve seansı sekizinci sırada tamamladı.

MERCEDES İLK 3’TE

Britanya Grand Prix’sinde aldığı galibiyet sonrasında Max Verstappen’le puan farkını azaltan Lewis Hamilton, ilk seans sonunda üçüncü oldu. İlk sıranın 0.167 saniye gerisinde kalan İngiliz sürücü, takım arkadaşı Bottas’ın 0.106 saniye arkasında yer aldı.

KIRMIZI BAYRAK

İlk antrenman seansının bitimine 17 dakika kala AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda kaza yaptı. Seansın orta bölümünde spin atan Japon pilot, son bölümde bir kez daha aracın kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi.

Çaylak sürücü, dördüncü virajın sağ tarafında yer alan curblere temas ederek aracın arkasının kontrolünü yitirdi ve çakıl havuzuna savruldu. Sonrasında aracın arka kısmını bariyerlere çarpan Tsunoda, seansı tamamlayamadı.

İkinci antrenman seansı öncesinde yapılacak kontrollere göre Tsunoda’nın aracında vites kutusunun değişip değişmeyeceği belli olacak.

Aynı virajda Alpine pilotu Fernando Alonso da seansın ilk bölümünde spin attı. Herhangi bir yere temas etmemesine karşın tecrübeli pilot, Tsunoda gibi aracın arka kısmının kontrolünü kaybetti.

İlk antrenman seansı sonunda oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstapen – Red Bull

2.Valtteri Bottas – Mercedes

3.Lewis Hamilton – Mercedes

4.Carlos Sainz – Ferrari

5.Pierre Gasly – AlphaTauri

6.Fernando Alonso – Alpine

7.Charles Leclerc – Ferrari

8.Sergio Perez – Red Bull

9.Lando Norris – McLaren

10.Lance Stroll – Aston Martin

Formula 1 Macaristan Grand Prix’si takvimi ise şöyle:

30.07.2021 – Cuma

16.00: 2. antrenman seansı

31.07.2021 – Cumartesi

13.00: 3. antrenman seansı

16.00: Sıralama turları

01.08.2021 – Pazar

16.00: Yarış