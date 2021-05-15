Galatasaray maçı öncesinde 'eziyet'

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:54

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray'da maça alınacak davetlilerin tek bir girişten alınması sebebiyle izdiham meydana geldi.

Sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da stat önünde uzun kuyruklar oluştu.

20.30'da başlayacak maç öncesinde birçok taraftar maça girebilmek için stat çevresinde toplandı.

Belirlenen 182 kişilik davetli listesine 65 kişi daha eklendiği ifade edildi.

Polisin sert tavrı dikkat çekerken Abdürrahim Albayrak'ın stat çevresindeki taraftarların stadyuma alınabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme yaptığı ancak federasyonun listesine uyulduğu kaydedildi.