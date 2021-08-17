Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasını galibiyetle geçti

17 Ağustos 2021 Salı, 07:00

Galatasaray’ın Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor’u yendiği maça Sarı-Kırmızılıların stoperi Marcao’nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na attığı kafa damgasını vurdu. Mücadelenin 60. dakikasında oyunun durduğu anda Marcao, kendi yarı sahasından koşarak Kerem’in üzerine doğru geldi. Bu sırada Kerem, Marcao’ya eliyle sus şeklinde bir işaret yaptı. Takım arkadaşının üzerine hızla gelen Marcao, Kerem’e kafa attı. Brezilyalı futbolcu ardından sağ ve sol eliyle, Kerem Aktürkoğlu’nun kollarına vurdu. Başta Diagne olmak üzere G.Saraylı diğer oyuncular hemen iki futbolcunun arasına girip ayırdı. Pozisyonun uzağında sırtı dönük olan hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla olayı ekrandan izleyip Marcao’ya şiddetli hareketi gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.

TERİM’DEN TESELLİ

Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, futbolcuları arasında yaşanan tartışmadan önce oyuncu değiştirmelerine izin vermeyen 4. hakeme itiraz etti. Terim, sonrasında Kerem’i oyundan alıp genç futbolcuyla saha kenarında bir süre konuştu. Tecrübeli hoca, Kerem’e sarılıp teselli etti, oyuncusunun moralini bozmamasını istedi.

TEPKİ BÜYÜK: GÖNDERİN!

Marcao’nun, Kerem’e saha içinde kafa atmasının ardından Galatasaray camiası ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı oyuncuya özellikle sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, Marcao’nun hareketi nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Fatih Terim ve yönetimin vereceği kararın ardından Brezilyalı stoperin takımdaki geleceği netleşecek.

DIAGNE 1 ATTI, 1 KAÇIRDI

PSV ve St. Johnstone maçlarında birer gol atan G.Saraylı Diagne, Giresunspor mücadelesinin 31. dakikasında fileleri havalandırdı. Senegalli forvet, Boey’in yerde kaldığı pozisyon sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçti, vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı. Diagne, 43’te kazanılan ikinci penaltıyı kullanmak istedi. Topu yeni transfer Cicaldau aldı. Diagne, kısa süre takım arkadaşıyla konuştu, sonra topun başından ayrıldı. Yeni transfer Cicaldau, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.

VAR’DAN 2 PENALTI

Hakem Erkan Özdamar, 38’de Giresunlu Hüsamettin’in, G.Saraylı Boey’e müdahalesinde penaltı verdi. Hareketin ceza sahası içinde olup olmadığı için VAR uyarısı beklendi. İçeride uyarısı gelince penaltı verildi. Özdamar, Diagne’nin, 43’te yine Hüsamettin’in müdahalesiyle yerde kalışında önce penaltı verdi, sonra yardımcısının bayrağını görünce ofsayta hükmetti. Özdamar, VAR’dan pozisyonu izleyip penaltıyı verdi, Hüsamettin’e kırmızı kart gösterdi.