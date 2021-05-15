Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan "taraftar" açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 20.30'da Yeni Malatyaspor ile oynanacak maç öncesinde stada girmek isteyen taraftarlarla ilgili konuştu.
Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesinde, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stadyum önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Albayrak, Türk Telekom Stadyumu'nun çevresinde toplanan ve karşılaşmayı tribünden takip etmek için girişleri zorlayan sarı-kırmızılı taraftarlarla alakalı şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımızı karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız."
Galatasaray yönetiminin cezayı göze alarak karşılaşmaya seyirci alma girişimi, taraftarların 20.30'da başlayacak maç için sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, çeşitli yollardan stadyumun etrafına gelmesine ve bağlantı yollarında araç trafiği oluşmasına neden oldu. Emniyet güçleri zaman zaman taraftarlara müdahalede bulunurken, kapıları zorlayan Galatasaraylıların bekleyişi sürüyor.
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