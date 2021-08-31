Galatasaray’da gidecek ve gelecek oyuncular için yoğun mesai harcanıyor

31 Ağustos 2021 Salı, 07:00

Yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Falcao’nun yanı sıra Babel ve Marcao’nun durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.

Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da gelecek oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray’ın kalan süredeki hedefleri arasında bir yerli kaleci, bir yerli stoper, bir orta saha ve bir forvet transferi bulunuyor. Orta sahadaki ilk hedef Gedson Fernandes, forvette de Halil Dervişoğlu. Terim’in iki oyuncudaki ısrarı sürerken Sarı-Kırmızılı yönetim hem Benfica hem de Brentford’a 1 Eylül itibarıyla yeni teklifini sunmaya hazırlanıyor. Ancak Fatih Terim’in, iki ismin transferinde pürüz yaşanması halinde düşündüğü alternatif oyuncuları hazırlayıp yönetime verdiği öğrenildi.

EPÖZDEMİR’DEN BELGELİ CEVAP



Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Ç.Rize Başkanı Tahir Kıran’ın, Oğulcan Çağlayan konusundaki iddialarına belgelerle cevap verip “11 Ağustos’ta biz, TFF Tahkim Kurulu’nu görevi kötüye kullanmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet ettik. Biz belgeleriyle açıkladık. Galatasaray Başkan Yardımcısı’na kimse ‘şov yapıyor’ diyemez. Herkes haddini bilecek. ‘Kıvırmasınlar, paramızı ödeyecekler’ demiş. Kimin kıvırdığı, yalan attığı bu belgeyle ortaya çıktı. PFDK’yi de 27 Ağustos’ta şikâyet ettik. Bende de Tahir Kıran’ın mesajları var, ‘kardeşim sen bu işi halledersin’ diyor” dedi.

‘AİHM’YE GİDİYORUZ’

Epözdemir, Ç.Rize’nin yolladığı protokol evrakını gösterip, Kıran’a, “Niye ‘Tahkim şikâyetinden vazgeç’ diyorsun bize, seni ne ilgilendiriyor? Yapmazsak 1.3 milyon Avro tazminat ödeyeceğiz! Belgeler burada” dedi. Rezan Epözdemir, Oğulcan konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını açıkladı.

KIRAN: YAKIŞMIYOR

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile futbolcu Oğulcan Çağlayan konusunda yaşadıkları süreçle ilgili basın toplantısı düzenledi. Kıran, “Galatasaray’ın, Tahkim Kurulu üyeleriyle ilgili yaptığı bir şikâyet yok. Yalan yere bir bardak suda fırtına kopartıyorlar. Bizim paramızı ödememek için yapıyorlar. Galatasaray camiasını yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir bu konularda henüz tek bir adım atmış değil. Galatasaray’ı kendi şovu için kullanıyor. Bu süreçte Rizespor ve Galatasaray haricinde hiçbir kişi ya da kuruluş bu olaya dahil olmamıştır” dedi. Kıran, “G.Saray’ın ilk Avrupa maçı öncesi Burak Elmas’ı arayarak ‘Başkan bir sözün yeter, sözünüz senettir. Paran bende demen yeterli’ dedim. Cevap olarak; gerek olmadığını, Oğulcan’ı listeye yazmayacaklarını ve oynatmayacaklarını söyledi” diye konuştu.