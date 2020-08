Galatasaray'da Marcao'ya resmi teklif var mı?

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:21

Galatasaray'ın gözde futbolcularından Marcao, birçok Avrupa kulübünün takibinde. Ancak özellikle son dönemde İngiliz ekipleriyle adı anılan ve Premier Lig'e transferi konuşulan Brezilyalı stoper için Sarı-kırmızılı kulübe şu an için resmi teklif gelmedi.

Galatasaray 12 Ağustos'tan bu yana yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve yeniden kaptanlığı alan Arda Turan önderliğinde yüksek uyumla kamp dönemini geçiren sarı-kırmızılılarda eksik tek bir nokta var.

Yeni sezona hazırlık kapsamında kamp çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 20 günü geride bıraktı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla kadro rotasyonu genişleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şu ana kadar gelinen seviyeden ve mevcut futbolcuların fiziksel durumundan çok memnun. Florya'da büyük mesai harcayan tecrübeli teknik adama, yeniden kaptanlığa gelen Arda Turan da sürekli eşlik ediyor. Arda, tüm takım arkadaşlarıyla tek tek ilgilenirken, teknik heyet ile takım arasındaki köprü görevinde de sorumluluğu elden bırakmıyor.

ORTA SAHA BEKLENİYOR

Savunmada, kanatlarda ve santrfor bölgesinde eksiği bulunmayan, kaleye de Fatih Öztürk takviyesi yapan Galatasaray'da tek eksik bölge olarak merkez orta saha görülüyor. Teknik direktör Fatih Terim eldeki kadro dahilinde Donk ve Ömer Bayram dışında son süreçte Taylan Antalyalı'yı as olarak o bölgeye hazırlıyor. Ancak Florya'nın takviye beklentisi var. Yönetim bu doğrultuda orta saha transferi yapmayı planlarken, henüz resmi olarak bir orta saha futbolcusunu Florya'ya getiremedi. Sarı-kırmızılıların yoğunlaştığı isim ise, geçen sene takımda kiralık olarak forma giyen Jean Micheal Seri. Bonservisi Fulham'da olan orta saha oyuncusunun yeniden kiralanması için tüm şartlar zorlanıyor.

Galatasaray'da teknik heyeti sevindiren gelişmelerden biri de santrfor oyuncuları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin formda olmaları. İki futbolcu birbirlerinin performansına olumlu etki yapıyor. Golcülerin aralarındaki forma rekabeti her geçen gün artarken, bu durum yüzleri de güldürüyor.

Galatasaray'da satış listesinde olan isimlerden Younes Belhanda, Florya'da olmaktan oldukça mutlu. Faslı futbolcu sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemiyor. Sözleşmesinin son senesinde olan futbolcunun takım arkadaşlarıyla da uyumu şu an yüksek seviyede.

Galatasaray'ın yeni isimlerinden Oğulcan Çağlayan, kamp döneminde teknik heyetten en yüksek notu alan futbolculardan biri. Alternatif olarak transfer edilen Oğulcan, ilk 11'de kendine yer bulmayı hedefliyor.