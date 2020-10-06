Galatasaray’da Muslera’nın lisansı çıktı

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın lisansı çıkartıldı

İHA
06 Ekim 2020 Salı, 09:51
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Galatasaray, tecrübeli kalecisi Fernando Muslera’nın lisansını çıkarttı.
Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın lisansı çıkartıldı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera’nın lisansının askıya alındığı iddia edilmişti. Bu sabah saatlerinde TFF’ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansı çıkartıldı.


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