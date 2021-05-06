Galatasaraylı Marcao Rusların radarında

06 Mayıs 2021 Perşembe, 19:39

Rusya Premier Lig’in geçen seneki şampiyon Zenit, savunma oyuncusu Yaroslav Rakitskiy’nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı Galatasaraylı Marcao’yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve iki takım arasında ilk görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.

Eurostavka’ın yaptığı habere göre, transfer ücretinin 15 milyon euro olabileceğini ve Marcao'yu isteyen diğer Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova’nın transfer için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öğrenildi.

Galatasaray’da 2022 yılında sözleşmesi bitecek Brezilyalı stoper, bu sezon Super Lig’de oynadığı 37 maçta gol kaydetmedi.