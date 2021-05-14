Gaziantep FK’da 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı
Gaziantep FK, yapılan son koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig’de bu sezon iyi bir performans sergileyen ve ligin son haftasında Hatayspor’la karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK’da maç öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
Gaziantep FK kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 42. haftasında oynayacağı A.Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, üç futbolcumuzun daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 5’e yükselmiştir. Oyuncularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır" denildi.
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