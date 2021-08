Getir, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na sponsor oldu

17 Ağustos 2021 Salı, 16:22

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün online alışveriş uygulaması Getir ile yaptığı iş birliği, bugün yapılan toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyeleri Burak Kızılhan, Mustafa Kemal Danabaş ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı.

İlk olarak söz alan Fenerbahçe SK Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Türkiye'deki orman yangınları ve sel felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlara Allah'tan rahmet diledi ve felaketlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Kızılhan, daha önce iş birliğine başladıkları Getir ile olan ortaklıklarını güçlendireceklerini kaydetti ve Getir'in, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na şort sponsoru olacağını açıkladı.

DANABAŞ: "EUROLEAGUE'DE ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYORUZ"

Kızılhan'ın ardından söz alan Mustafa Kemal Danabaş, şu ifadeleri kullandı:

"Getir ile yaptığımız iş birliğini tanıtırken, burada Kadın Basketbol Takımı'ndan sorumlu yönetici olarak bulunmaktan mutluyum. Getir'e verdikleri kıymetli destek için teşekkür ederim. Pandemi döneminde başlayan iş birliğimiz, gün geçtikçe güçleniyor. Bir buçuk senedir devam eden 'Zaman sponsorluğu'nun yanında, Getir'i Kadın Basketbol Takımımızın şort sponsoru olarak göreceğiz. Takımımız, geçtiğimiz sezon yüzümüzü güldüren sonuçlar aldı.

Kadın Basketbol Takımımız, bu sezon da yarıştığı her kulvarda şampiyonluğu hedeflemektir. Fenerbahçe'nin hedefi, her kulvarda şampiyonluktur, başka bir şey düşünülemez. Bu sezon EuroLeague'de şampiyonluğu hedefliyoruz. Bu süreçte Getir'in bize olan desteği çok önemli. Umarım bu iş birliği, her iki markaya da uğur getirir. Yolumuz açık, şansımız bol olsun."

TÜTEK: "BU SEZON DAHA AKTİF OLACAĞIZ"

Kızılhan ve Danabaş'ın ardından söz alan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Getir'in bir teknoloji şirketi olarak kullanıcılarına zaman kazandırdığını ifade etti:

"İngiltere'de yedi şehirde varız. Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya ve İtalya'da faaliyete geçtik. Geçen senelerde pandemiden etkilendik ve sponsorluğumuzu fazla bağıramadık ama bu sezon daha aktif olacağız. Kadın Basketbol Takımımızı, Avrupa'daki performansı ile kendimize yakın görüyoruz."

Toplantının soru-cevap kısmında Kemal Danabaş, kadın basketbolda isim sponsorluğunun yakında açıklanacağını ifade etti.