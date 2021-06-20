Göztepe'de Tetteh iddiası
İlk transferini Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı alarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını sürdürüyor.
Beşiktaş'tan ayrılan eski forveti Umut Nayir'e teklif götüren sarı-kırmızılalıların geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği iddia edildi. Çekya ekibi Sparta Prag'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı'yı kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi. Tetteh'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi.
Avrupa'daki kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan 23 yaşındaki forvet, Çekya'da Slovacko, Bohemians 1905 ve Sparta Prag'da top koşturdu. Yeni Malatyaspor'da 2020-2021'de 32 müsabakaya çıkan oyuncu 2 bin 527 dakika sahada kaldı. Tetteh, Yeni Malatyaspor formasıyla 5 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı.
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