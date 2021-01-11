G.Saray Başkan yardımcısından Ali Koç'a Oğulcan yanıtı
Yusuf Günay: "25 yaşında bir Türk gencinin maruz kaldığı haksızlığı savunmak acizliktir."
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan’ın aldığı ceza ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "25 yaşında bir Türk gencinin maruz kaldığı haksızlığı savunmak, ceza alması için kurullara baskı yapmaya kalkışmak en hafif tabiriyle acizliktir" dedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "A Milli Futbol Takımımıza uzun yıllar hizmet etme yetenek ve karakterine sahip, kulübümüzün çok değerli oyuncusu 25 yaşında bir Türk gencinin maruz kaldığı haksızlığı savunmak, ceza alması için kurullara baskı yapmaya kalkışmak en hafif tabiriyle acizliktir" ifadelerini kullandı.
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