Hidayet Türkoğlu'ndan George Floyd paylaşımı

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:11

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.



Türkoğlu, Twitter hesabından Floyd'un fotoğrafı ile "Lütfen, nefes alamıyorum." sözlerini paylaşarak, "Irkçılık insanlık için bir zehirdir." ifadesini kullandı.