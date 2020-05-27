Hidayet Türkoğlu'ndan George Floyd paylaşımı
Hidayet Türkoğlu'ndan George Floyd paylaşımı: "Irkçılık insanlık için bir zehirdir"
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.
Türkoğlu, Twitter hesabından Floyd'un fotoğrafı ile "Lütfen, nefes alamıyorum." sözlerini paylaşarak, "Irkçılık insanlık için bir zehirdir." ifadesini kullandı.
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