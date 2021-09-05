Hollanda-Türkiye maçının hakemi açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Hollanda-Türkiye maçına İtalyan hakem Daniele Orsato atandı.

AA
05 Eylül 2021 Pazar, 12:47
Hollanda-Türkiye maçının hakemi açıklandı
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A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.


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