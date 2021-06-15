İbrahim Özdemir: Modern futbol oynatan, genç ve dinamik hocadan yanayız

15 Haziran 2021 Salı, 16:24

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı İbrahim Özdemir, düzenlediği basın toplantısında yaklaşan seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 19 Haziran’da önemli bir seçim olacağını söyleyen Özdemir, ”Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, ülkemizde bilim, sanat ve demokrasinin yanında duran ve 30 milyon taraftarıyla topluma yön veren en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu bakımdan Galatasaray seçimleri çok önemli bir olaydır” diye konuştu.

“ARKADAŞLARIMIZ KULÜBÜN SORUNLARINI İYİ BİLİYOR”

Listesindeki isimlerin tek amacının Galatasaray’ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak olduğunun altını çizen İbrahim Özdemir, ”Aile olarak Galatasaray’ın başarıları ile mutlu olur, başarısız olursa üzülürüz. Ekibimize dahil ettiğimiz bütün arkadaşlarımız, eğitimli, yetenekli ve kulübün sorunlarını iyi bilen kişilerdir. Tesadüfen bir araya gelmemişlerdir. Hiçbirisinin kişisel bir hesabı yoktur. Galatasaray üzerinden güç ve itibar elde etme planları da yoktur. Hepsi, Galatasaray’ı içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak için çalışacak arkadaşlardır” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY, GENÇ YETENEKLERİ BULMAK ZORUNDADIR”

Göreve gelmeleri halinde uygulayacakları transfer politikası hakkında da açıklamalarda bulunan Özdemir, “Sadece alkış almak ve transfer bombası patlatmak adına kulübün milyonlarca Dolar'ı, emekliliği gelmiş ve müzmin sakatlıkları ile bilinen oyunculara heba edilmeyecektir. Galatasaray genç yetenekleri makul fiyatlarla bulmak zorundadır. Bununla birlikte kendi alt yapımızı yeniden organize etmek ve Avrupa’daki örneklerine yaklaştırmak durumundayız” şeklinde konuştu.

“FATİH HOCA KALMAK İSTEMEZSE AKLIMIZDA ÜÇ İSİM VAR”

Futbol takımının teknik direktör konusuna da açıklık getiren Özdemir, Tamamen profesyonel bir yöntemle, dünyanın en iyi kulüpleri nasıl yönetiliyorsa öyle yönetilecektir. Seçilirsek farkımız bütün ülke tarafından görülecek. Ben, şahsen bir başkanın şampiyonluk kutlamalarında sahaya inip teknik heyet ve futbolcularla birlikte boy göstermesinin yanlış olduğu kanısındayım. Galatasaray’ın kurumsal kimliği herşeyin üzerindedir. Galatasaray hepimizden büyüktür. Hocamız Fatih Terim, büyük hizmetler vermiş, önemli başarılara imza atmış gerçek bir Galatasaraylıdır. Galatasaray’ın evladıdır. Biz ahde vefa gereği, hocanın katkılarını takdir eden bir yaklaşım sergiledik. Kazanırsak planlarımızı hocayla konuşacağımızı da söyledik. Hoca kalmak istemezse alternatiflerin daima var olduğunu ve isim olarak planlarımız olduğunu da belirttik. Modern futbol oynatan, genç ve dinamik hocadan yanayız. Şu anda aklımızda Ralf Rangnick, Bruno Lage ve Marcelo Gallardo var” açıklamasında bulundu.