ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren takımların mücadele edeceği play-off serileri, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Anadolu Efes (1), Fenerbahçe Beko (2), Pınar Karşıyaka (3), TOFAŞ (4), Beşiktaş Icrypex (5), Türk Telekom (6), Darüşşafaka Tekfen (7) ve Empera Halı Gaziantep Basketbol'un (8) mücadele edeceği play-off çeyrek final serisinde yarın 2 karşılaşma oynanacak.
Pınar Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Türk Telekom'u konuk edecek. Diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko, saat 20.15'te Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek. İlk 2 maçta eşitlik olması halinde son 4 ekip arasında yer alacak takım, serinin 3. ve son müsabakasının ardından belli olacak.
Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maçların programı şöyle:
13 Mayıs Perşembe
18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)
14 Mayıs Cuma
18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
15 Mayıs Cumartesi
16.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)
18.15 Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
16 Mayıs Pazar
18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
20.15 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
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