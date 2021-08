İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, stadyuma mescit açtı

İngiliz ekibi Blackburn Rovers, Müslüman taraftarlar için stadyumda mescit açıldığını duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, dün akşam Lig Kupası maçında Morecambe’yi Ewood Park’ta ağırladı.

Bu mücadele öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz ekibi, Müslüman taraftarları akşam namazını kılmak üzere stadyumda yer alan mescide davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Morecambe'ye karşı bu geceki maça katılan ve ikinci yarıda Akşam Namazını kılmaları gereken tüm Müslüman taraftarlar, lütfen sizi Blackburn End'deki çok inançlı odamıza yönlendirecek en yakın hostese sorun." ifadelerine yer verildi.

Any Muslim supporters attending tonight's game against Morecambe who need to pray their Maghrib Salaah during the second half, please ask your closest steward who will direct you to our multi-faith room in the Blackburn End.#Rovers | #ROVvMOR pic.twitter.com/CXO26MRidY