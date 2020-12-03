İrfan Can, Devler Ligi’nde haftanın 11’ine girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig filelerine attığı 3 golle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

İHA
03 Aralık 2020 Perşembe, 17:25
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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig filelerine attığı 3 golle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.
Medipol Başakşehir’in milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Leipzig karşılaşmasında attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi. Dün akşam Fatih Terim Stadı’nda oynanan ve Başakşehir’in 4-3 kaybettiği mücadelede biri frikikten olmak üzere 3 gol kaydeden 25 yaşındaki yıldız isim, mağlubiyete rağmen sahanın en iyi ismi oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i:
"Trubin (Shakhtar), Scholz (Midtjylland), Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Dortmund), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Chiesa (Juventus), Payet (Marsilya), Lang (Club Brugge) De Ketelaere, (Club Brugge), Neymar (PSG), Giroud (Chelsea)"


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