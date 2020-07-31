İşte Trabzonspor'un men cezasının perde arkası

31 Temmuz 2020 Cuma, 14:13

UEFA ve CAS Trabzonspor’un 12 milyon Avro’luk açığını affetmedi. UEFA ve Trabzonspor’un avukatlarını savunmasını ve kanıtlarını alan Spor Tahkim Mahkemisi (CAS) bordo-mavililerin 2019 mali yılı bütçesini başa baş karşılamadığını tespit etmesi üzerine temyiz başvurusunu reddetti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor ise 13 Haziran’da kararın bozulması için CAS’a itiraz etmişti. Spor Tahkim Mahkemesi hızlandırmış olarak yürüttüğü davada 16 Temmuz’da iki tarafında yazılı beyanlarını ve kanıtlarını göz önünde bulundurarak bahse konu olan madde ile ilgili Trabzonspor’un 2019 mali yılı için gerekli başa baş bütçeyi sağlayamadığı için temyiz başvurusunu reddetti.



SÜREÇ 2016 YILINDA BAŞLADI



Trabzonspor, geçmişten gelen borçlar nedeniyle UEFA Finansal Fair Play Komitesiyle 2016 yılında yaptığı anlaşma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı almıştı. Geçtiğimiz sezon UEFA gelirlerinin yüzde 50 el koyma şartı ile Avrupa kupalarında oynamasına izin verilmişti ve 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmesi istenmişti. Getirmemesi halinde ise 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği yönünde uyarılmıştı.



TRABZONSPOR 3 ŞARTIN BİRİNDE TAKILDI



UEFA Finansal Fair Play Komitesi, bordo-mavili kulübe 3 şartı sundu. Birincisi borçların yeniden yapılanmanın imzalanması koşulu. İkincisi Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Talimatı’nın yürürlüğe girmesi. Üçüncüsü de 5 milyon Avro zarar barajının altında kalınması koşulu ve 15 Ekim’e kadar Karadeniz ekibine süre verdi. Bordo-mavili kulüp, yaptığı planlamalar ve çalışmalarla bu 3 şartı yerine getirdiğini düşündü.

Borçların yapılandırılması konusunda, Bankalar Birliği ile anlaşma yapan Trabzonspor, futbol ailesine olan 840 milyon TL’lik borcunu yapılandırdı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu borca kefil oldu. TFF ile 30 Haziran 2019 yılında lisans talimatını tamamlayarak UEFA’nın karşısına çıktı.

Trabzonspor, mevcut bütçenin 5 milyon Euro’ya inmesi konusunda sıkıntı yaşadı. Söz konusu süreç içerisinde 22 Milyon Avro sermaye artışına giden Karadeniz ekibi eski Başkan Muharrem Usta’nın 6 milyon Avro alacağını ve 7 milyon Euro’luk vergi affı düzenlemesini kabul etmedi. UEFA, bordo-mavili kulübe 55 milyon Avro olan bütçeyi 5 milyon Avro’ya değil 17 milyon Avro’ya indirdiğini ve 12 milyon Avro’luk bir açığı bulunduğunu belgelerle CAS sunarak, Trabzonspor’un Avrupa kupalarında bir yıl süre ile men edilme istediğini yineledi. Buna karşılık savunma yapan Karadeniz temsilcisinin temyiz isteği ise dün itibariyle CAS tarafından reddedildi.

Trabzonspor Kulübü CAS’ın 45 sayfalık gerekçeli kararını inceliyor. Bordo-mavililerin avukatları tarafından incelenen gerekçeli karar sonrası kulübün konuyla ilgili stratejisini belirleyecek.



