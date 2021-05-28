James Rodriguez, Copa America’da forma giyemeyecek

28 Mayıs 2021 Cuma, 19:04

Kolombiya Milli Takımı’nda yapılan açıklamada, James Rodriguez’in sakatlığının devam ettiği ve 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarında ve Copa America’da yer alamayacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “James Rodriguez 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanacak Peru ve Arjantin maçlarının yanı sıra, Copa America’da da yer almayacak. Yapılan son kontrollerinin ardından devam eden sakatlığının oynamasına engel olacağı belirlendi. James Rodriguez’in en yakın zamanda ülkemizi yeniden temsil edeceğine inanıyoruz.”

SON İKİ MAÇTA OYNAMADI

Premier Lig’de Everton’ın Wolverhampton ve Manchester City ile oynadığı son iki lig maçında James Rodriguez, baldırındaki sakatlık sebebiyle forma giyememişti.