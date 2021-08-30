Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a kutlama mesajı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:56

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşan ve temsilcimizi eleyen Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzon ekibine mesaj gönderdi.

Trabzonspor'un deplasmanda Giresunspor'u yendiği maçın ardından sosyal medyada maçın anlarını paylaştı. Ünlü teknik direktör, yapılan bu paylaşımın altına alkış emojisiyle yorum yazdı ve Trabzonspor'un galibiyetini kutladı.



