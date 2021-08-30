Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a kutlama mesajı

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un paylaşımına yorum yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:56
Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a kutlama mesajı
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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşan ve temsilcimizi eleyen Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzon ekibine mesaj gönderdi.

Trabzonspor'un deplasmanda Giresunspor'u yendiği maçın ardından sosyal medyada maçın anlarını paylaştı. Ünlü teknik direktör, yapılan bu paylaşımın altına alkış emojisiyle yorum yazdı ve Trabzonspor'un galibiyetini kutladı.



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