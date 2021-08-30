Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a kutlama mesajı
Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un paylaşımına yorum yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşan ve temsilcimizi eleyen Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzon ekibine mesaj gönderdi.
Trabzonspor'un deplasmanda Giresunspor'u yendiği maçın ardından sosyal medyada maçın anlarını paylaştı. Ünlü teknik direktör, yapılan bu paylaşımın altına alkış emojisiyle yorum yazdı ve Trabzonspor'un galibiyetini kutladı.
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