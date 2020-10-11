Kadınlar tenisinin yeni yıldızı Swiatek

11 Ekim 2020 Pazar, 11:53

Son iki sezonda gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla birçok ilke imza attı.

1988 Seul Olimpiyatları'nda yarışan kürekçi Tomasz Swiatek'in kızı olan Iga, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) organizasyonlarına katılmaya başladığı 2019'dan beri yükselen bir grafik çizdi.

Geçen sezona dünya sıralamasının 175. basamağında başlayan Polonyalı raket, WTA düzeyindeki ilk maçına Avustralya Açık Grand Slam Turnuvası'nda çıktı. ITF turnuvalarında 7 şampiyonluğu bulunan Swiatek, kariyerinin WTA seviyesindeki ilk finaline ise 2019'un nisan ayında yükseldi.

Polona Hercog'a 2-1 kaybettiği Lugano Açık finalinden 2 ay sonra klasmanda ilk 100'e girmeyi başaran Swiatek, 2019'u 61. sırada tamamladı. Swiatek, 4. turda elendiği 2020 Avustralya Açık sonrası ise dünya 48'inciliğine kadar tırmandı.

TARİHİN İLK POLONYALI GRAND SLAM ŞAMPİYONU

Bu yılki Roland Garros öncesinde 6 grand slam ana tablo tecrübesi bulunan Swiatek, 2019 Fransa Açık ve 2020 Avustralya Açık'ta 4. tur oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

31 Mayıs'ta 19 yaşına giren tenisçi, rakiplerine büyük üstünlük kurduğu Fransa Açık'ı kazanarak WTA düzeyindeki ilk şampiyonluğunu da elde etti.

2020 Avustralya Açık şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin'i 2-0 (6-4, 6-1) yenen Swiatek, grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Polonyalı tenisçi olarak tarihteki yerini aldı.

Swiatek, 7. ana tablo deneyiminden kupayla ayrılarak, son 20 yılda grand slam şampiyonluğuna en kısa sürede ulaşan 3 kadın tenisçiden biri oldu. Bianca Andreescu, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna, 4. grand slam tecrübesini yaşadığı 2019 ABD Açık'ta ulaşmıştı. Maria Sharapova ise 7. grand slam turnuvası olan 2004 Wimbledon'dan zaferle ayrılmıştı.

Dünya 54 numarası olarak geldiği Fransa Açık'ta mutlu sona ulaşan Iga Swiatek, bilgisayar tabanlı klasman sisteminin hayata geçtiği 1975'ten beri bunu başaran en düşük sıradaki tenisçi oldu. Rekorun önceki sahibi dünya 47'ncisi olarak katıldığı 2017 Fransa Açık'ta zirveye çıkan Jelena Ostapenko'ydu.

2020 Fransa Açık öncesi klasmanda ilk 10 içinde yer alan isimlere karşı çıktığı 2 maçı da kaybeden Swiatek, Simona Halep'i (dünya 2 numarası) 4. tur, Sofia Kenin'i (6) ise finalde yendi.



19 yaşındaki Swiatek, 1992'de 18 yaşındayken bunu başaran Monica Seles'ten beri en genç Rolland Garros tek kadınlar şampiyonu oldu.

Swiatek ayrıca 1997 şampiyonu Iva Majoli'den bu yana Fransa Açık'ı kazanan ilk 20 yaş altı kadın tenisçi olarak da kayıtlara geçti.

Polonyalı raket bu başarısıyla dünya sıralamasındaki en iyi derecesi olan 17'nciliğe yükselmeyi başardı.

Swiatek, 2007'de set kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan Justine Henin'den sonra Roland Garros'da bunu başaran ilk kadın tenisçi oldu.

Genç raket, oynadığı 7 maçta da rakiplerine en fazla 5 oyun kaybetti. Swiatek, 112 oyundan 84'ünü kazandı.

Iga Swiatek'in 2020 Fransa Açık'ta oynadığı karşılaşmaların skorları şöyle:

İlk tur: Marketa Vondrousova / 6-1, 6-2

2. tur: Hsieh Su-Wei / 6-1, 6-4

3. tur: Eugenie Bouchard / 6-3, 6-2

4. tur: Simona Halep / 6-1, 6-2

Çeyrek final: Martina Trevisan / 6-3, 6-1

Yarı final: Nadia Podoroska / 6-2, 6-1

Final: Sofia Kenin / 6-4, 6-1



