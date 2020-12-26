Karşıyaka’da koronavirüs şoku

Karşıyaka, 5’i futbolcu 1’i takım çalışanı olmak üzere toplam 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 14:39
Karşıyaka’da koronavirüs şoku
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Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, profesyonel futbol takımına PCR testleri yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinde yapılan testler sonucunda yeşil-kırmızılı kulüp, 5 futbolcu ve 1 takım çalışanında testlerin pozitif olarak sonuçlandığını açıkladı. Pozitif vakaya sahip olan kişilerin ev izolasyonuna alındığını duyuran Karşıyaka, sağlık durumlarının takip edileceğini bildirdi.


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