Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve ünlü yıldızları geride bıraktı!

18 Temmuz 2021 Pazar, 20:45

Kupa Amerika finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon olan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, sosyal medyada kırdığı rekorlarla da adından söz ettiriyor.

Arjantinli oyuncu maçın ardından kupa pozunu kişisel Instagram hesabında paylaştı. 20 milyon beğeniyi geçen fotoğraf, Instagram ve sosyal medya tarhinin en çok beğenilen ikinci fotoğrafı oldu. Messi bu fotoğrafla birlikte, Ronaldo'yo ait 19 milyon, Kylie Jenner'a ait 18 milyonluk beğenileri ardında bıraktı.

Sosyal medya tarihinin en çok beğeni alan görseli ise yumurta fotoğrafı. 2019'da world_record_egg hesabının paylaştığı yumurta fotoğrafı 55 milyon kez