Lyon'dan, Fenerbahçeli oyuncu için resmi istek

23 Temmuz 2020 Perşembe, 14:52

Fransız kulübü Lyon’un, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo’yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Fransız kulübü Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis ücreti ödediği yıldız oyuncu Luiz Gustavo için Lyon Kulübü’nün devrede olduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo’nun Fransa basınında yer alan haberde Lyon’da takımdan ayrılan Tousart’ın yerine düşünüldüğü ancak maliyeti nedeniyle kulübün temkinli davrandığı ifade edilirken; yıldız oyuncunun ise Fransa’ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Gustavo, Fenerbahçe ile çıktığı 35 maçta, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.