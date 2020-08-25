Malatyaspor, kaleci Herrera'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin'in milli takım kalecisi Guido Herrera'yı kadrosuna kattı.

DHA
25 Ağustos 2020 Salı, 23:43
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin'in milli takım kalecisi Guido Herrera'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya vardı. Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.


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