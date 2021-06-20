Milli Güreşçi Rıza Kayaalp baba olmanın güzelliğini şampiyonluklara benzetti

20 Haziran 2021 Pazar, 18:32

Babalar Günü nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) sosyal medya hesabına açıklamalar yapan Kayaalp, Avrupa şampiyonu olduktan sonra çocuğunun yaşadığı sevinçle ilgili konuştu.

Şampiyona nedeniyle yaklaşık 1 ay ailesinden uzak kalmasına rağmen bebeğinin kendisini ekranda gördüğü zaman gösterdiği sevinçle ilgili hislerini anlatan Kayaalp, "Çocuğum olduktan sonra ilk kez büyük bir şampiyonaya katıldım. Bu da Avrupa şampiyonasıydı. Olimpiyat öncesi olması ve rekorumu geliştirme yönünden benim için önemliydi. Evde bizi izleyen ikinci bir kişi oldu. O zaman 6,5 aylıktı ve bu kadar tepki vereceğini sanmıyordum. Madalya seremonisinden sonra doping testine girdim. Orada telefonumu açtım ve eşim videoyu attı. Yavrum beni tanımış ve seviniyor. Yaklaşık bir aydır görmemişti. Daha sonraki videolarda ben ekrana çıktıktan sonra epey sevindiğini gördüm. Hep şampiyonluklar çok güzel derdim ama daha güzel bir şey varmış ve o da çocukmuş." ifadelerini kullandı.

"BABALIK FARKLI BİR DUYGUYMUŞ"

Çocuk sahibi olmanın çok özel bir duygu olduğundan bahseden Kayaalp, "Yıllardır hep yeğenlerimi, arkadaşlarımın çocuklarını sevdim. Yıllardır hep hayalimde kendi çocuğumu sevmek vardı. Şükürler olsun 2020'nin 3 Eylül'ünde dünyaya geldi. Biz olimpiyat sonrası doğmasını istemiştik ama olimpiyatlar iptal oldu. Olimpiyat öncesi doğmuş oldu. Farklı bir duyguymuş, onu gördük. Kendi çocuğunuzun olması insanın bu dünyadaki en büyük zaaflarından biri olmuş oluyor, onu da öğrendik. Şu anda 9 aylık oldu ve neredeyse 6 ay yanından ayrı kaldım." şeklinde konuştu.



