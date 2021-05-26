Mustafa Denizli: "Büyük Mustafa olarak döndüm"
Altay'ı 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı.
TFF 1. Lig, play-off finalinde Altınordu'yu mağlup eden Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Marco Paixao, 89. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti.
Maçın son düdüğünün ardından büyük sevinç yaşanırken Mustafa Denizli maç sonunda göz yaşlarına hakim olamadı.
Mustafa Denizli maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ne söyleyeyim. Ömrüme ömür kattı. Çok yaşadım şampiyonluklar ama bu farklı bir şey. Duyguları tarif etsem tarif edemem. Konuşabilsem konuşamam. Geriye dönüp baktığımda bütün gençliğim burada geçmiş.
18 yıl, acı tatlı günler. Bütün gençlik yıllarımı bu kulübe vermişim. O da bana bugünleri vermiş. Ne olabilir ki? Altay, önünde ‘Büyük’ ismi olan tek kulüp. Büyük Mustafa olarak döndüm."
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