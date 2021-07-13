Olimpiyat şampiyonu cimnastikçi Oleg Verniaiev'e dopingden dört yıl ceza
2016'da düzenlenen Rio Olimpiyatlarında şampiyon olan Oleg Verniaiev, doping yaptığı gerekçesiyle spordan dört yıl men cezası aldı.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından konu hakkında bilgi veren 27 yaşındaki sporcu, son testinde yasaklı meldonyum maddesine rastlandığı gerekçesiyle Cimnastik Etik Kurumu (GEF) tarafından spordan dört yıl men edildiğini duyurdu.
Söz konusu maddenin vücuduna nasıl girdiğini bilmediğini iddia eden Verniaiev, cezaya itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuracağını belirtti.
Ukrayna'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak cimnastik takımı listesinden geçen hafta çıkarılan Verniaiev'in ceza almasına yol açan söz konusu maddeyi kullandığı gerekçesiyle Rus tenisçi Maria Sharapova da 2016 yılında spordan 15 ay men edilmişti.
Rio 2016'da birer altın ve gümüş madalya kazanan Verniaiev'in, 6 Avrupa, 3 Avrupa Oyunları ve bir dünya şampiyonluğu bulunuyor.
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