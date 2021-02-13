Ozan Kabak, ilk kez Liverpool forması giyecek
Schalke’den Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak, Premier Lig’deki ilk maçına Leicester karşısında çıkıyor. Leicester’da da bir diğer milli yıldız Çağlar Söyüncü ilk 11’de.
Ara transfer döneminde Schalke’den Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak, Premier Lig’deki ilk maçına Leicester karşısında çıkıyor. Leicester’da da bir diğer milli yıldız Çağlar Söyüncü ilk 11’de.
İngiltere Premier Lig’de haftanın maçında Leicester City, Liverpool’u konuk edecek. Ev sahibi ekipte milli yıldızlardan Çağlar Söyüncü ilk 11’de maça başlarken, Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde. Liverpool’un devre arasında Schalke’den kadrosuna kattığı Ozan Kabak da, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkacak. İngiliz ekibine kiralık olarak giden ve ilk olarak Manchester City maçının kadrosunda yer alan Ozan, bu maçta şans bulamamıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Liverpool’un Leicester deplasmanındaki mücadelesinde ise ilk 11’de maça başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- 'Allah kerim' modeli
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
- 'Erdoğan'ı yanıltan gizli lobi' iddiası
- Eğitimi vuran misilleme
Video Haberler
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
En Çok Okunan Haberler
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Kılıçdaroğlu: İstanbul’da bazı hakimler değiştirildi
- Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı
- 'Allah kerim' modeli
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
- 'Erdoğan'ı yanıltan gizli lobi' iddiası
- Eğitimi vuran misilleme