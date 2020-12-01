Premier Lig'de bir maç Covid-19 nedeniyle ertelendi
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United Kulübü'nde Covid-19 vakalarının artışa geçtiği ve takımın antrenman tesisinin kapatıldığı belirtildi.
Newcastle ekibinden gelen talep üzerine 4 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Aston Villa maçının ertelendiği, karşılaşmanın ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.
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