Rangers namağlup sezonun bir maç uzağında
İskoçya’da bu sezon şampiyonluğa ulaşan Rangers, Aberdeen maçında da yenilmemesi halinde sezonu namağlup tamamlayacak.
Ligde dokuz yıl sonra şampiyon olarak tarihindeki 55. şampiyonluğuna ulaşan Rangers namağlup sezon için bir maç uzakta. Normal sezon ve şampiyonluk grubunda toplam 37 maça çıkan Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, 31 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 6 maç beraberlikle sonuçlandı. İskoçya liginde dün oynanan maçta Livingston’ı 3-0 mağlup eden Rangers, şampiyonluğunu daha önce ilan etmişti.
RANGERS 122 YIL SONRA BAŞARABİLİR
Daha önce 1899-99 sezonunda sezonu namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Rangers, 122 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlama şansına sahip. Cumartesi günü Aberdeen’i sahasında ağırlayacak Rangers, bu maçta da rakibine yenilmezse bu sezon ligde oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet almamış olacak.
Rangers, 1899-99 sezonunda oynadığı tüm maçları kazanmıştı. İskoç ekibinin ligdeki en büyük rakibi Celtic de 1897-98 ve 2016-17 sezonlarını namağlup tamamlamıştı.
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