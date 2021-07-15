Real Madrid'de sular durulmuyor

15 Temmuz 2021 Perşembe, 09:12

İspanya'nın gündeminde Perez'in skandal ses kayıtları var.

El Confidencial gazetesi son günlerde Real Madrid Başkanı Perez'in geçmişteki ses kayıtlarını yayınlıyor. Başkan Perez'in kulübün efsane isimlerinden Iker Casillas ve Raul Gonzalez hakkındaki ağır sözleri ortaya çıkmış, ardından da Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo'yu hedef aldığı sözleri sızdırılmıştı.

Gazetenin yayınladığı son ses kaydında Perez'in Vicante Del Bosque hakkında ifade ettiği sözler yer alıyor.

Florentino Perez'in ses kaydında Vicente del Bosque'yi topa tuttuğu öne çıkarken Beşiktaş'ın adı da geçiyor.

"Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Del Bosque'ye iş teklifi gelmiyor çünkü herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez'e sor"

"Hayatında antrenman görmedi. Nasıl antrenman yapılacağını bilmiyor. İnsanları nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Taktik bilmiyor, fizik bilmiyor... Hiçbir şey bilmiyor!"

Figo geldi ve Raul ile yakın arkadaş oldu. İkisi Hierro ile beraber takımı yönettiler. Zavallı Vicente hiçbir şey yapmadı! Milli takıma gideceğini söylüyorlar. Milli takımdaki eksik tek şey zaten Del Bosque..."

İspanyol teknik adam Del Bosque 2004-2005 yıllarında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.