Rıdvan Dilmen: Şampiyonlar Ligi 2023'te Türkiye'de düzenlenecek
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in attığı tweet sosyal medyada gündeme oturdu.
Sezon içerisinde yorumculuğu bıraktığını açıklayan Rıdvan Dilmen attığı tweette:
"Son Dakika!!
Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco’da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA’nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da olacak." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
UEFA, bu sezon İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine aldığını açıklamıştı.
Son Dakika!!— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) June 2, 2021
Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco’da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA’nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da olacak.
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