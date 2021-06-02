Rıdvan Dilmen: Şampiyonlar Ligi 2023'te Türkiye'de düzenlenecek

02 Haziran 2021 Çarşamba, 19:12

Sezon içerisinde yorumculuğu bıraktığını açıklayan Rıdvan Dilmen attığı tweette:

"Son Dakika!!

Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco’da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA’nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da olacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

UEFA, bu sezon İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine aldığını açıklamıştı.