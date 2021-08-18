Rıza Çalımbay’ın Avrupa’daki 21. sınavı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Kopenhag ile karşılaşacak Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.
Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 20 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
2005-2006 sezonunda Beşiktaş’ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti.
Geçen sezon Sivasspor ile 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Koronavirüse yakalandığı için kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay’ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti.
Çalımbay idaresindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 maçtan da 1-0’lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme ilk maçında Dinamo Batumi’yi 2-1 yenerken, rövanş maçında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 21.00’de Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek.
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