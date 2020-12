Semih Kaya tribünden küfür edenleri açıkladı

27 Aralık 2020 Pazar, 19:45

Yeni Malatyaspor’un Erzurumspor’a 3-1 yenildiği maçın ardından Yeni Malatyasporlu futbolcu Semih Kaya gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.

Tribünde yer alan bazı isimlerin kendilerine küfür ettiğini vurgulayan Semih Kaya, “Böyle zamanları, mağlup olmamızı mı bekliyorlar. İyi gün taraftarları mı? Kulübe, bize hiç katkıları olmamış. Tek başımıza burada, yönetimimizle, hocamızla birlikte elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz. Birkaç kendini bilmez, tribünden bağırıyor. Bunu mu bekliyorlar! Bu kadar basit mi! Biz orada ne fedakarlıklar veriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oradan bizi yuhalıyorlar. Küfür ediyorlar. Bu mu taraftarlık, bu mu destek. Herkes biraz fedakarlık göstersin. Biz, hocamız, yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Hiçbir şekilde kulübe katkısı olmayanlar gelip bizi yuhaluyor. Herkes ayağını denk alsın! Herkes ona göre davransın. Hiçbir katkıları yok, gelmişler bize küfür ediyorlar. Biz burada kanımızı, canımızı veriyoruz. Sakatlanıyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Sen gelmişsin bize küfür ediyorsun. Bunların adamlığı bu mu! Bunları buraya alanlarda suç. Taraftara yasak var, onlar gelmiş bize küfrediyor. Yetkililere söylüyorum, belli bir sayı varsa ona göre alsınlar. Fazla bir şey de demek istemiyorum” dedi.