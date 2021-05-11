Manchester City, Premier Lig'de bitime üç maç kala şampiyon
Premier Lig'de Manchester City, ikinci sıradaki Manchester United'ın Leicester City'e kaybetmesiyle bitime üç maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere Premier Ligi'nde 80 puanla liderliği elinde bulunduran Manchester City, ikinci sıradaki ezeli rakibi Manchester United'ın Leicester City'e evinde 2-1 kaybetmesi sonucunda bitime üç maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Premier Lig'de yedinci kez şampiyon olan Manchester City, son dört sezonda üçüncü kez zafere ulaştı.
70 puanla ikinci sırada bulunan Manchester United, ligin 36. haftasının açılış maçında 66 puanla üçüncü sırada bulunan Leicester City'i Old Trafford'da ağırladı. United, 10. dakikada Luke Thomas'ın golüyle öne geçen Leicester City'e 15. dakikada Mason Greenwood ile skoru eşitleyerek yanıt verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, 66. dakikada milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sahneye çıktı ve Leicester City'i deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Maçın bu skorla bitmesiyle birlikte lider Manchester City, bitime üç hafta kala 2020-21 sezonu İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti.
Bazı Manchester City taraftarları, şampiyonluğu Etihad Stadyumu'nun önünde toplanarak kutladı. Mavi-beyazlı ekip, şampiyonluk sevincini sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla paylaştı:
We’ve got one take at this! Let’s go!— Manchester City (@ManCity) May 11, 2021
What a season! What a ride!
Sound ON!
Watch ’til THE END!
@etihad
#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Kh9y9wAK6w
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi