Manchester City, Premier Lig'de bitime üç maç kala şampiyon

İngiltere Premier Ligi'nde 80 puanla liderliği elinde bulunduran Manchester City, ikinci sıradaki ezeli rakibi Manchester United'ın Leicester City'e evinde 2-1 kaybetmesi sonucunda bitime üç maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Premier Lig'de yedinci kez şampiyon olan Manchester City, son dört sezonda üçüncü kez zafere ulaştı.

70 puanla ikinci sırada bulunan Manchester United, ligin 36. haftasının açılış maçında 66 puanla üçüncü sırada bulunan Leicester City'i Old Trafford'da ağırladı. United, 10. dakikada Luke Thomas'ın golüyle öne geçen Leicester City'e 15. dakikada Mason Greenwood ile skoru eşitleyerek yanıt verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, 66. dakikada milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sahneye çıktı ve Leicester City'i deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Maçın bu skorla bitmesiyle birlikte lider Manchester City, bitime üç hafta kala 2020-21 sezonu İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Bazı Manchester City taraftarları, şampiyonluğu Etihad Stadyumu'nun önünde toplanarak kutladı. Mavi-beyazlı ekip, şampiyonluk sevincini sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla paylaştı:

