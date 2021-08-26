Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 13:20
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler paylaşıldı

Açıklamaya göre ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27.08.2021 - Cuma

20.30: Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45: Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

28.08.2021 - Cumartesi

19.15: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

19.15: Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45: Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45: Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29.08.2021 - Pazar

19.15: Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15: Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker

21.45: Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45: GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler