Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler paylaşıldı
Açıklamaya göre ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
27.08.2021 - Cuma
20.30: Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45: Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
28.08.2021 - Cumartesi
19.15: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
19.15: Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45: Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45: Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29.08.2021 - Pazar
19.15: Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15: Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
21.45: Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45: GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
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