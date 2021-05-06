TFF 1. Lig'de Süper Lig bileti alacak takımlar belli oluyor
TFF 1. Lig'de son hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlarken Süper Lig'e yükselecek iki takım belli olacak.
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34. ve son hafta mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Beypiliç Boluspor, saat 16.00'da Eskişehirspor'u sahasında ağırlayacak. Günün ikinci maçında ise Akhisarspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde, şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi son haftaya taşındı. 67'şer puan ve averajla sıralanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'dan ikisi pazar günü Süper Lig vizesi alacak.
61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana ulaşan Altay'ın play-off oynamayı garantilediği ligde, play-off'ta yer alacak 4. ve son ekip 57 puanı bulunan Altınordu veya 55 puanlı Ankara Keçiörengücü olacak. Süper Lig biletini alan son takımın belli olacağı play-off eşleşmelerinde, üçüncü takım ile altıncı, dördüncü ekiple de beşinci karşılaşacak.
TFF 1. Lig'de son haftanın programı ve puan durumu şöyle:
Yarın:
16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
9 Mayıs Pazar:
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Ankaraspor-İstanbulspor (Osmanlı)
20.30 Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ADANA DEMİRSPOR
|33
|20
|7
|6
|60
|26
|34
|67
|2.GZT GİRESUNSPOR
|33
|20
|7
|6
|52
|24
|28
|67
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|33
|19
|10
|4
|56
|30
|26
|67
|4.İSTANBULSPOR
|33
|18
|7
|8
|60
|34
|26
|61
|5.ALTAY
|33
|19
|3
|11
|62
|36
|26
|60
|6.ALTINORDU
|33
|16
|9
|8
|53
|45
|8
|57
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|16
|7
|10
|46
|28
|18
|55
|8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|33
|14
|8
|11
|45
|42
|3
|50
|9.TUZLASPOR
|33
|14
|5
|14
|45
|51
|-6
|47
|10.BURSASPOR
|33
|14
|4
|15
|56
|54
|2
|46
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|33
|12
|6
|15
|45
|47
|-2
|42
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|33
|11
|6
|16
|35
|41
|-6
|39
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|33
|9
|8
|16
|35
|48
|-13
|35
|14.ADANASPOR
|33
|9
|7
|17
|44
|53
|-9
|34
|15.MENEMENSPOR
|33
|7
|13
|13
|37
|58
|-21
|34
|16.AKHİSARSPOR
|33
|8
|5
|20
|35
|58
|-23
|29
|17.ANKARASPOR
|33
|6
|8
|19
|33
|59
|-26
|26
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|33
|1
|8
|24
|23
|88
|-65
|8
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