TFF'ye kulüplerden 'sosyal mesafeli seyirci' ricası

21 Eylül 2020 Pazartesi, 14:32

Naklen yayın, ürün satışı ve kombinelerdern istediği paraları kazanamayan Süper Lig kulüpleri, seyirci için TFF Başkanı nihat Özdemir'in kapısını çaldı.

Süper Lig takımları, toplu taşım, sinema ve tiyatroları örnek gösterip maçlara 'sosyal mesafe' şartı ile seyirci alınmasını istedi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, "Türkiye'de ve dünyada toplu taşım, tiyatro ve sinemada nasıl insanlar yan yana geliyorsa statlarda da yüzde 30 ile 40 arası bir kapasiteye izin verilmeli" talebini TFF'ye iletti.

Kulüpler Birliği Vakfı da Almaya, Fransa ve İngiltere'deki yüzde 30 kapasiteli seyircili maç örneklerini TFF'ye sundu.

Kulüpler'in yayın kuruluştan gelen paraları Bankalar Birliği anlaşması nedeniyle kullanamıyorlar.



