Trabzon kaptanından Atatürk Stadı vurgusu

28 Ocak 2021 Perşembe, 09:37

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kupa zaferi sonrası Halkalı Atatürk Olimpiyat Stadı'na vurgu yaptı.

Uğurcan karşılaşma sonrası mutluluğunu şu cümlelerle ifade etti:

"Atatürk Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor diyebiliriz. Genç arkadaşların da ilk kupası. Çok mutluyuz, taraftarımıza armağan olsun. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp, ligde kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."