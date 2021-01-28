Trabzon kaptanından Atatürk Stadı vurgusu

Milli kaleci Uğurcan, ""Atatürk Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor diyebiliriz"dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2021 Perşembe, 09:37
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kupa zaferi sonrası Halkalı Atatürk Olimpiyat Stadı'na vurgu yaptı.

Uğurcan karşılaşma sonrası mutluluğunu şu cümlelerle ifade etti: 

"Atatürk Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor diyebiliriz. Genç arkadaşların da ilk kupası. Çok mutluyuz, taraftarımıza armağan olsun. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp, ligde kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."


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