Trabzon kaptanından Atatürk Stadı vurgusu
Milli kaleci Uğurcan, ""Atatürk Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor diyebiliriz"dedi.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kupa zaferi sonrası Halkalı Atatürk Olimpiyat Stadı'na vurgu yaptı.
Uğurcan karşılaşma sonrası mutluluğunu şu cümlelerle ifade etti:
"Atatürk Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor diyebiliriz. Genç arkadaşların da ilk kupası. Çok mutluyuz, taraftarımıza armağan olsun. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp, ligde kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."
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